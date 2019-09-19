2019-09-19T17:32:24+03:00
Происшествия

Продажа коровы обернулась для тамбовчанки потерей крупной суммы

Пенсионерка страдала от интернет-мошенника
Магдалина Кочнева
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Аферист снял с карты все накопления женщиныАферист снял с карты все накопления женщины
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18 сентября в дежурную часть полиции ОМВД по Сосновскому району поступило сообщение о мошенничестве от 60-летней жительницы села Дегтянка.16 августа пенсионерка решила продать корову через сайт «Авито.ру». На объявление откликнулся неизвестный и сообщил, что его устраивает цена за животное. Злоумышленник втерся в доверие, пообещал женщине перевести деньги на банковскую карту. Поверив аферисту на слово, тамбовчанка сама назвала мошеннику все реквизиты карточки и коды СМС-доступа. Заполучив необходимые данные, мошенник тут же снял с карточки все накопленные пенсионеркой деньги в сумме 110000 рублей.

Женщина не сразу поняла, что ее обманули. Злоумышленник сказал, что якобы перевел деньги, а животное заберет позже. Лишь спустя месяц потерпевшая поняла, что лишилась крупной суммы денег.

- Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. - сообщают в региональном УМВД. - Выяснилось, что телефон злоумышленника зарегистрирован на территории г. Москвы. В настоящее время полицейские прилагают все необходимые усилия, чтобы найти мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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