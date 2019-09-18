В Тамбовской области ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-18T17:01:35+03:00

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Ночью 19 сентября в Тамбовской области прогнозируются гроза и усиление ветра с порывами до 19 м/с.

- Это с высокой долей вероятности может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщают в администрации города Тамбова.

Тамбовчанам, которые вынуждены будут покинуть свои дома в ночные часы, следует быть особенно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU