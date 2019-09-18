2019-09-18T16:33:12+03:00
Общество

Тамбовских пешеходов призывают к бдительности надписями

В Тамбове появились «говорящие тротуары»
Марина Поповцева
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Такие надписи кого угодно заставят задуматьсяТакие надписи кого угодно заставят задуматьсяФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове на пешеходных переходах появились «говорящие тротуары». Теперь перед дорогой тамбовчане поневоле видят перед собой надписи: «Отключи телефон», «Сними наушники», «Возьми ребёнка за руку», «Сохрани жизнь». Эти призывы нанесены при помощи трафарета и белой краски. Их цель - обратить внимание пешеходов на собственную безопасность.

Такие «напоминалки» появились на тротуарах перед пешеходными переходами в тех местах, где зафиксировано больше всего ДТП и где идут в школу дети.

- Идея нанести «говорящие надписи» принадлежит волонтерам, участвующим в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в этом году начат ремонт на 9 улицах областного центра. При обустройстве улиц не забыли и о безопасности участников дорожного движения – установили новые светофоры, дорожные знаки и такие вот предупреждения, - рассказали в администрации Тамбовской области.

В дальнейшем надписи планируется разместить на всех переходах Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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