Тамбовчане побегут «Кросс наций»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-18T16:04:48+03:00

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21 сентября в парке «Дружба» пройдет традиционный «Кросс наций». С 10 часов спортсмены разного возраста попробуют свои силы в беге на различные дистанции: 1,5, 3 или 5 тысяч метров.

По информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, планируется организовать забеги для девочек и мальчиков до 9 лет и 10-13 лет, девушек и юношей 14-16 лет, юниоров 17-18 лет, мужчин и женщин 20 лет и старше.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября. Также зарегистрироваться можно прямо на месте с 8:00 до 9:30. Для этого нужны паспорт или свидетельство о рождении, справка от врача и медицинский полис.

Фото Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU