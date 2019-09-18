2019-09-18T15:32:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили более 550 пачек контрафактных сигарет

Продавцу фальсификата грозит реальный срок
Марина Поповцева
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В дежурную часть Мичуринска поступила информация о незаконной продаже контрафактного товара. Сотрудники отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции выявили, в одном из торговых павильонов продавец реализовала сигареты с признаками контрафакта.

59-летняя жительница села Заворонежское дала признательные показания. У нее изъяли 557 пачек сигарет с признаками фальсификации, они направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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