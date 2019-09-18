В Тамбове на улице Полынковской отремонтируют коллектор

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-18T14:59:37+03:00

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В Тамбове стартуют ремонтные работы на коллекторе, расположенном на улице Полынковской. Как следует из постановления администрации города Тамбова, в связи с этим на участке улицы от 2-го Почтового проезда до 3-го Почтового проезда движение транспорта перекроют. Ограничения будут действовать до 20 сентября. Проводить работы будут специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы». Коммунальщики должны разработать схему установки временных дорожных знаков и определить пути объезда ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU