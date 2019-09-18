В Тамбове на улице Полынковской отремонтируют коллектор
На время проведения работ проезд для автомобилистов будет закрыт
Изменить размер текста:
В Тамбове стартуют ремонтные работы на коллекторе, расположенном на улице Полынковской. Как следует из постановления администрации города Тамбова, в связи с этим на участке улицы от 2-го Почтового проезда до 3-го Почтового проезда движение транспорта перекроют. Ограничения будут действовать до 20 сентября. Проводить работы будут специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы». Коммунальщики должны разработать схему установки временных дорожных знаков и определить пути объезда ремонтируемого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU