В Тамбове поймали кошку, зараженную бешенством
Жителям окрестных домов нельзя выгуливать собак
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На улице Пролетарской в Тамбове был выявлен очередной случай бешенства животных. На сей рас опасная болезнь выявлена у кошки. Территория объявлена неблагополучным пунктом по бешенству.
- В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок (выгуливание) собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта, - напоминают в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU