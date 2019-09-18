2019-09-18T14:29:30+03:00
Общество

В Тамбове поймали кошку, зараженную бешенством

Жителям окрестных домов нельзя выгуливать собак
Марина Поповцева
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На улице Пролетарской в Тамбове был выявлен очередной случай бешенства животных. На сей рас опасная болезнь выявлена у кошки. Территория объявлена неблагополучным пунктом по бешенству.

- В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок (выгуливание) собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта, - напоминают в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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