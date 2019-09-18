На Тамбовщине задержали браконьера

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-18T14:03:07+03:00

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14 сентября в отдел полиции МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о незаконной охоте. 13 сентября местные жители села Дербень услышали выстрелы в лесном массиве. При проверке территории сотрудниками полиции были обнаружены следы забоя косули. Вскоре полицейские вышли на след охотника, который оказался неподалеку. Им оказался 61-летний житель села Дербень, у которого не было никаких разрешительных документов на добычу животных. Также выяснилось, что браконьеру удалось застрелить еще одно дикое животное – кабана. Злоумышленник попытался скрыть следы забоя и спрятал животное в лесном массиве, закидав ветками.

Охотничье двуствольное ружье браконьера конфисковали и отправили на экспертизу. Трупы животных также изъяли и уничтожили.

- В настоящее время в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «А» части 1 статьи 258 "Незаконная охота" с причинением крупного ущерба, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU