Тамбовчанин задолжал по кредитам 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-18T13:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Тамбова заплатил долг по кредитам в 5 миллионов рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобили.

Будучи должен по кредитам, мужчина не спешил их отдавать. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тамбовской области. Однако встречи с приставами тамбовчанин всячески избегал.

Тогда судебному приставу пришлось арестовать две принадлежащие мужчине иномарки.

- Арест автомобилей ускорил оплату долга, так как мужчина уже через несколько дней явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по кредитным платежам в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU