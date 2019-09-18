Тамбовчанин задолжал по кредитам 5 млн рублей
Житель Тамбова заплатил долг по кредитам в 5 миллионов рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобили.
Будучи должен по кредитам, мужчина не спешил их отдавать. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тамбовской области. Однако встречи с приставами тамбовчанин всячески избегал.
Тогда судебному приставу пришлось арестовать две принадлежащие мужчине иномарки.
- Арест автомобилей ускорил оплату долга, так как мужчина уже через несколько дней явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по кредитным платежам в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU