2019-09-18T13:06:55+03:00
Общество

Тамбовчанин задолжал по кредитам 5 млн рублей

Мужчина расплатился с долгами только после ареста автомобилей
Марина Поповцева
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Житель Тамбова заплатил долг по кредитам в 5 миллионов рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобили.

Будучи должен по кредитам, мужчина не спешил их отдавать. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тамбовской области. Однако встречи с приставами тамбовчанин всячески избегал.

Тогда судебному приставу пришлось арестовать две принадлежащие мужчине иномарки.

- Арест автомобилей ускорил оплату долга, так как мужчина уже через несколько дней явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по кредитным платежам в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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