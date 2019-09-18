2019-09-18T11:38:49+03:00
Общество

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

ПАО Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru

- Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом, - прокомментировал снижение размера минимального первоначального взноса Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове на улице Полынковской отремонтируют коллектор
В Тамбове поймали кошку, зараженную бешенством
На Тамбовщине задержали браконьера
Полицейские раскрыли кражу ювелирного изделия в Уварово
Тамбовчанин задолжал по кредитам 5 млн рублей
В Тамбовской области разыскивают подростка, который не раз сбегал к отцу в Москву
Тамбовчан приглашают на фестиваль тыквы
20-летний житель Тамбовской области украл у соседки 55 тысяч рублей
Иномарка протаранила припаркованное на тамбовской трассе авто
Учителя из Тамбовской области будут судить за «палочные» методы обучения
Мнение тамбовчан учтут при разработке законопроект против «наливаек»
В Тамбове под машину попала 10-летняя девочка
Жительница Тамбовской области выращивала мак в своем дворе
Три руководителя городских комитетов побывали на «ковре» у нового мэра Тамбова
Предприятие-банкрот подозревают в нарушении трудовых прав работников