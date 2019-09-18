Сбербанк снижает размер первоначального взноса

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-18T11:38:49+03:00

ПАО Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта

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Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru

- Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом, - прокомментировал снижение размера минимального первоначального взноса Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU