В Тамбовской области разыскивают подростка, который не раз сбегал к отцу в Москву

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-18T12:29:18+03:00

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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения подростка, проживающего вместе с мамой в Мордовском районе.

- Следствием установлено, что 28 августа 2019 года Калачёв, используя онлайн-сервис «BlaBlaCar», нашел попутный автомобиль, водитель которого довез его до станции метро «Боровское шоссе» города Москвы. - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - 8 сентября текущего года юношу видели в храме поселка Любимовка Пушкинского района Московской области и с этого времени иных данных о его местонахождении не установлено.

Ранее Калачёв уже несколько раз сбегал из дома и попутным транспортом уезжал к отцу в Московскую область, откуда сотрудниками правоохранительных органов возвращался матери. После последнего исчезновения подросток к отцу не приходил.

В настоящее время следователи, совместно с сотрудниками органов внутренних дел и с привлечением волонтеров, проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий на территории Тамбовской и Московской областей, направленных на установление местонахождения подростка.

Следственные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению).

ИСТОЧНИК KP.RU