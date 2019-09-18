2019-09-18T12:29:18+03:00
Происшествия

В Тамбовской области разыскивают подростка, который не раз сбегал к отцу в Москву

16-летний Павел Калачёв пропал без вести
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Последний раз подростка видели в Московской областиПоследний раз подростка видели в Московской области
Изменить размер текста:

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения подростка, проживающего вместе с мамой в Мордовском районе.

- Следствием установлено, что 28 августа 2019 года Калачёв, используя онлайн-сервис «BlaBlaCar», нашел попутный автомобиль, водитель которого довез его до станции метро «Боровское шоссе» города Москвы. - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - 8 сентября текущего года юношу видели в храме поселка Любимовка Пушкинского района Московской области и с этого времени иных данных о его местонахождении не установлено.

Ранее Калачёв уже несколько раз сбегал из дома и попутным транспортом уезжал к отцу в Московскую область, откуда сотрудниками правоохранительных органов возвращался матери. После последнего исчезновения подросток к отцу не приходил.

В настоящее время следователи, совместно с сотрудниками органов внутренних дел и с привлечением волонтеров, проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий на территории Тамбовской и Московской областей, направленных на установление местонахождения подростка.

Следственные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове на улице Полынковской отремонтируют коллектор
В Тамбове поймали кошку, зараженную бешенством
На Тамбовщине задержали браконьера
Полицейские раскрыли кражу ювелирного изделия в Уварово
Тамбовчанин задолжал по кредитам 5 млн рублей
Тамбовчан приглашают на фестиваль тыквы
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
20-летний житель Тамбовской области украл у соседки 55 тысяч рублей
Иномарка протаранила припаркованное на тамбовской трассе авто
Учителя из Тамбовской области будут судить за «палочные» методы обучения
Мнение тамбовчан учтут при разработке законопроект против «наливаек»
В Тамбове под машину попала 10-летняя девочка
Жительница Тамбовской области выращивала мак в своем дворе
Три руководителя городских комитетов побывали на «ковре» у нового мэра Тамбова
Предприятие-банкрот подозревают в нарушении трудовых прав работников