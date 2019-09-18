2019-09-18T11:59:14+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на фестиваль тыквы

Праздник будет проходить 28 сентября в селе Пичаево
Магдалина Кочнева
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На фестивале представят самую большую и необычную тыкву этого годаНа фестивале представят самую большую и необычную тыкву этого года
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Гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква» — символ завершения садовых работ и прекрасный праздник осени. Гостей мероприятия накормят различными блюдами из тыквы: супами, пловами, различной выпечкой, кашами и соками, вареньем, цукатами и тыквой в карамели. Также для посетителей пройдут кулинарные мастер-классы, а на главной фестивальной площади приготовят более 50 килограмм тыквенной каши.

В концертной программе - выступления фольклорных коллективов. Будет работать тематическая фотозона, спортивная площадка, детские аттракционы. Фестиваль украсят композиции, изготовленные из сезонных овощей, а также гости смогут увидеть самую большую и самую необычную тыкву, выросшую на полях в этом году. Не обойдется без конкурса на лучший костюм и лучшую тыквенную шляпку.

Сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств района предложат свою продукцию на ярмарке.

Гостей фестиваля ждут на экскурсиях по Пичаевскому району. Можно будет отправиться в Свято-Троицкий храм, посетить музейную комнату села или поехать в Музей-усадьбу В.И. Вернадского. Начало экскурсий — в 13.00. Сбор у «Гида фестиваля».

Сам же праздник начнётся в 11:00 на центральной площади села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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