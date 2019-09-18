2019-09-18T11:01:17+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила припаркованное на тамбовской трассе авто

В аварии пострадал 37-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автомобиль въехал в стоящую машинуАвтомобиль въехал в стоящую машинуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 32-летний водитель, произошла 17 сентября в 22 часа 30 минут на 4 километре автодороги «село Липовка Жердевского района - село Сергиевка Токаревского района», проходящей по территории Жердевского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Carisma» наехал на стоящий автомобиль «Renault», в салоне которого находился 32-летний мужчина.

- В результате аварии водителя автомобиля «Mitsubishi Carisma» доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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