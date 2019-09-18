20-летний житель Тамбовской области украл у соседки 55 тысяч рублей
Токаревские полицейские получили сообщение о краже денег из частного дома. У потерпевшей пропали 55 тысяч рублей.
Экспертиза следов привела полицейских к подозреваемому. Им оказался проживающий на той же улице 20-летний парень. Воришка залез в подвал дома, а оттуда проник в дом, взломав половицу. При этом молодой человек поранился и оставил на месте преступления свои следы. В отделении подозреваемый во всем признался.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU