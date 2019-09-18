2019-09-18T11:30:09+03:00
Происшествия

20-летний житель Тамбовской области украл у соседки 55 тысяч рублей

Парню грозит до 6 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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Токаревские полицейские получили сообщение о краже денег из частного дома. У потерпевшей пропали 55 тысяч рублей.

Экспертиза следов привела полицейских к подозреваемому. Им оказался проживающий на той же улице 20-летний парень. Воришка залез в подвал дома, а оттуда проник в дом, взломав половицу. При этом молодой человек поранился и оставил на месте преступления свои следы. В отделении подозреваемый во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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