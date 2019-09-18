В Тамбове под машину попала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-18T09:31:12+03:00

Ребенок неожиданно для водителя вышел на дорогу из-за припаркованного на обочине авто

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Авария, в которой пострадала 10-летняя девочка, произошла 17 сентября в 19 часов 40 минут на улице Чичерина в районе дома №15 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Kia Ceed» наехал на ребенка, который неожиданно для него вышел на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля.

- В результате аварии девочка получила травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – На машине скорой медицинской помощи ее доставили в Детскую областную больницу города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU