2019-09-18T09:31:12+03:00
Происшествия

В Тамбове под машину попала 10-летняя девочка

Ребенок неожиданно для водителя вышел на дорогу из-за припаркованного на обочине авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель не заметил пешеходаВодитель не заметил пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала 10-летняя девочка, произошла 17 сентября в 19 часов 40 минут на улице Чичерина в районе дома №15 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Kia Ceed» наехал на ребенка, который неожиданно для него вышел на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля.

- В результате аварии девочка получила травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – На машине скорой медицинской помощи ее доставили в Детскую областную больницу города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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