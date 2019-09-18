Мнение тамбовчан учтут при разработке законопроект против «наливаек»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-18T10:03:24+03:00

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После рассмотрения в первом чтении законопроект об ограничении продажи спиртного в забегаловках направят на обсуждение в регионы.

Речь идет о запрете торговать алкоголем на вынос в псевдо-кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Такие «наливайки» работают круглосуточно и причиняют многочисленные неудобства местным жителям в виде постоянных пьяных дебошей и мусора во дворах.

При этом в проекте закона предстоит многое доработать – например, определить полномочия территорий, уточнить параметры запретов на федеральном уровне. И здесь законодателям необходимо услышать точку зрения субъектов РФ.

- Ранее депутат Тамбовской областной Думы, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Орионов провел общественное обсуждение этой законодательной инициативы, чтобы дать предложения в Госдуму, основанные на мнении жителей области и фактической ситуации, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что в настоящее время бороться с забегаловками невозможно, так как формально они действуют в рамках закона.

ИСТОЧНИК KP.RU