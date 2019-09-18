2019-09-18T09:00:53+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области выращивала мак в своем дворе

57-летняя женщина утверждала, что культивирует растение в кондитерских целях
Марина Поповцева
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Из села Хобот-Васильевское Первомайского района в полицию поступил сигнал о плантации мака. Одна из местных жительниц решила посадить наркосодержащее растение на собственном участке.

Полицейские действительно обнаружили во дворе дома 37 растений мака. 57-летняя хозяйка участка уверяла, что выращивает его в кондитерских целях. Все растения мака были изъяты и уничтожены. Уголовное дело направлено в прокуратуру Первомайского района.

- Окончательное решение о виновности жительницы Первомайского района в незаконном культивировании наркосодержащих растений вынесет суд. Женщине грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на 2 года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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