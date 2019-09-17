2019-09-17T18:06:05+03:00
Общество

Три руководителя городских комитетов побывали на «ковре» у нового мэра Тамбова

Наталия Макаревич провела собеседование с Надеждой Лошаковой, Александром Зимнуховым и Анной Курмановой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Наталия Макаревич обсудила вопросы строительства и управления муниципальным имуществомНаталия Макаревич обсудила вопросы строительства и управления муниципальным имуществомФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Глава города Тамбова в свой второй рабочий день в новой должности провела собеседования с руководителями трех комитетов мэрии. Она встретилась с председателями комитетов архитектуры, развития и реконструкции Надеждой Лошаковой, градостроительства Александром Зимнуховым и по управлению муниципальным имуществом города Анной Курмановой.

Надежде Лошаковой рекомендовали обратить особое внимание на строительство школ в центральной и южной частях города, благоустройство общественных территорий, предоставление земельных участков льготным категориям граждан и строгое соблюдение очередности при этом.

- Особенно важно, что процедура выделения земли должна быть максимально открытой и понятной для горожан, - сказала Наталия Макаревич.

Председателю комитета градостроительства Александру Зимнухову дали поручение предоставлять ежедневные отчеты о ходе строительства новых детских садов на территории города. Также важной темой является исполнение обязательств города по проблемным домам, включенным в региональный план-график по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

С Анной Курмановой глава города обсудила вопросы более эффективного управления муниципальным имуществом. В ближайшие дни председатель комитета должна предоставить свои предложения по увеличению доходов в городской бюджет за счет муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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