2019-09-17T17:59:34+03:00
Общество

Предприятие-банкрот подозревают в нарушении трудовых прав работников

Следственный комитет начал проверку
Марина Поповцева
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В сети «Интернет» появилась информация об увольнении в августе 2019 года всех работников ООО "Теплокомсервис". При этом никто из них не получил расчета и компенсации за неиспользованные отпуска. Более того, не была выплачена задолженность по зарплате за три предыдущих месяца.

Известно, что Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Теплокомсервис» банкротом, открыто конкурсное производство.

- В случае подтверждения факта ущемления работодателем прав работников на своевременное получение вознаграждения за труд и иных предусмотренных законом выплат, следственным органом будут предприняты исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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