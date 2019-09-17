Рабочий сахарного завода получил серьезные ожоги
На сахарном заводе в Тамбовской области рабочий получил травмы, устраняя затор трубопровода. На 43-летнего слесаря-ремонтника выплеснулась горячая смесь, в результате мужчина получил серьезные ожоги.
По факту получения работником тяжкого вреда здоровью следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное о нарушении требований охраны труда, повлекших тяжкий вред здоровью.
По версии следствия, причиной травм стало нарушение требований охраны труда ответственными должностными лицами. Они не обучили пострадавшего безопасным методам и приемам работы на данном оборудовании. Кроме того, мужчина работал без средств индивидуальной защиты.
- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств травмирования работника, а также виновных в этом лиц, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU