Рабочий сахарного завода получил серьезные ожоги

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-17T17:31:19+03:00

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На сахарном заводе в Тамбовской области рабочий получил травмы, устраняя затор трубопровода. На 43-летнего слесаря-ремонтника выплеснулась горячая смесь, в результате мужчина получил серьезные ожоги.

По факту получения работником тяжкого вреда здоровью следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное о нарушении требований охраны труда, повлекших тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, причиной травм стало нарушение требований охраны труда ответственными должностными лицами. Они не обучили пострадавшего безопасным методам и приемам работы на данном оборудовании. Кроме того, мужчина работал без средств индивидуальной защиты.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств травмирования работника, а также виновных в этом лиц, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU