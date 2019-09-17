2019-09-17T16:58:57+03:00
Общество

В Тамбове отремонтируют почти сто домов

В областном центре завершается программа этого года
Магдалина Кочнева
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В 2019 году в программу капремонта вошли 92 домаВ 2019 году в программу капремонта вошли 92 домаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове завершается программа капремонта многоквартирных домов. В этом году в нее вошли уже 92 дома, на ремонт которых потратят 350 млн. рублей. Но это не предел. По словам генерального директора муниципального учреждения «Долговой центр» Олега Назарова, в нынешнем году список домов удастся еще пополнить. Это стало возможным благодаря экономии средств от исполнения программ капремонта предыдущих лет. В 48 многоквартирных домах областного центра работы уже завершены. Где-то обновили фасад, где-то кровлю, а где-то полностью заменили отопление, электро- и водоснабжение.

- Работы ведутся в несколько этапов, - рассказал главный специалист отдела технического надзора муниципального учреждения «Долговой центр» Никита Попов. - Варят розлив системы отопления, монтируют трубопровод, где-то его уже грунтуют и готовят к утеплению. Розлив канализации уже смонтирован. Причем жители не ощутили никаких неудобств. Представители «Долгового центра» контролируют ремонтные работы на каждом этапе. По их словам, проблем особых нет, претензий к подрядчикам тоже. Некоторую сложность представляет лишь замена инженерных сетей с заходом в квартиры.

- Наша главная задача, как технического заказчика работ — максимально исполнить программу капитального ремонта 2019 года и мы с ней успешно справляемся, - сказал генеральный директор муниципального предприятия «Долговой центр» Олег Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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