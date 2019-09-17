2019-09-17T16:06:39+03:00
Общество

В Котовске на аллее «Бессмертный полк» появились 700 фотографий героев войны

Узнать информацию о размещенных на стеле людях можно с помощью QR – кода
Магдалина Кочнева
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На строительство аллеи ушло 2 годаНа строительство аллеи ушло 2 года
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В Котовске завершилось благоустройство аллеи «Бессмертный полк», которое продолжалось на протяжении двух лет. Все работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас на аллее установлено дополнительное уличное освещение, благоустроены пешеходные зоны, с обратной стороны уже имеющихся стендов размещены 18 дополнительных панелей с фотографиями котовчан - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. - Чтобы разместить в дальнейшем ещё больше фотографий, мы планируем уменьшить их размер. - пояснил начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Никитин. - Кроме этого, если у вас есть информация о ваших родственниках-ветеранах, просьба предоставить эти данные в администрацию города в кабинет №401. Это касается и тех людей, которые уже предоставили фотографии своих близких. Данная информация будет переводиться в QR – код, сканировав который, при помощи специального приложения на смартфоне или планшете, каждый житель сможет ознакомиться с этими материалами в цифровом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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