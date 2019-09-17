Житель Тамбовской области попался на краже из магазина

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-17T16:31:05+03:00

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Мичуринские полицейские получили сообщение о краже в селе Заворонежском. Выяснилось, что в местном супермаркете обнаружили пропажу товара. Запись камеры видеонаблюдения прояснила ситуацию – товар на сумму 5248 украл неизвестный.

Полицейские задержали 23-летнего жителя Мичуринска. Оказалось, что он не в первый раз решился на кражу. Молодой человек признался во всем, ему придется возместить ущерб магазину из своего кармана.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU