В Тамбовской области срываются сроки строительства детского сада, за который подрядчик авансом получил 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-17T14:00:38+03:00

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В Мичуринском районе срываются сроки строительства детского сада-яслей, которое стартовало в селе Старое Хмелевое весной этого года. Контракт на возведение этого сооружения администрация Мичуринского района заключила в декабре 2018 года с подрядчиком «Волгопромвентиляция». Эта фирма предложила построить детский сад за 53,5 миллиона рублей, второй участник электронного аукциона – АИЖК Тамбовской области, предложило большую сумму – 53,8 миллиона рублей. Таким образом победителем конкурса стала фирма, предложившая меньшую стоимость работ.

Сразу после заключения контракта ООО «Волгопромвентиляция» получило предусмотренный его условиями аванс в размере 49, 24% от суммы контракта, то есть более 25 миллионов рублей. Эти средства подрядчик должен был потратить на проведение работ в течение 4-х месяцев. После чего от него требовалось предоставить документацию, подтверждающую строительство.

Но, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, по состоянию на август этого года, т.е. по истечении 8 месяцев, работы, предусмотренные условиями контракта в объеме произведенного авансового платежа, не выполнены. Кроме того, подрядчик нарушил срок выполнения работ по ряду позиций графика производства работ.

- Бездействием подрядчика, выразившемся в грубом нарушении условий муниципального контракта на выполнение работ по строительству детского сада, причинён существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В этой связи прокуратура возбудила в отношении генерального директора организации-подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), которое для рассмотрения направлено в мировой суд Мичуринского района.

Напомним, возведение детского сада в Мичуринском районе ведется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов. Учреждение рассчитано на детей от 2 месяцев до 3 лет, сроки окончания строительства, предусмотренные условиями контракта – с месяцев с момента его заключения. То есть здание должно быть полностью готово в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU