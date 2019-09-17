«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-17T11:37:30+03:00

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В ней смогли принять участие в режиме видеосвязи журналисты региональных СМИ, в том числе из Центрального Черноземья.

В ходе пресс-конференции ПАО Сбербанк и компания «Платформа ОФД», входящая в группу Сбербанка, рассказали об итогах трехлетнего периода работы в системе операторов фискальных данных России.

«Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и появления института ОФД (операторов фискальных данных) в России.

Сегодня к «Платформе ОФД» подключены порядка 900 тыс. касс, которые принадлежат 450 тыс предпринимателей по всей России. Ежедневно через компанию передается в ФНС более 40 млн кассовых чеков. Сегодня это крупнейший оператор фискальных данных по версии CNews Analytics среди более двух десятков российских ОФД.

Компания является доверенным оператором электронного документооборота (ЭДО), оператором сдачи электронной отчетности в госорганы. Развивает для клиентов бухгалтерские сервисы по подготовке отчетности, предоставляет интеграцию с товароучетными программами и другими IT-системами, а также решения для работы с системой маркировки «Честный знак».

Число владельцев касс, использующих приложения «Платформа ОФД» для сдачи отчетности, за последний год выросло за год в 2 раза (сравнение сентябрь 2019/сентябрь 2018).

«Платформа ОФД» уделяет особое внимание развитию аналитики и продуктов на базе агрегированных данных. Такие решения ориентированы как на крупный, средний, так и малый, микро-бизнес. Сервисы помогают анализировать основные показатели продаж, принимать решения в сжатые сроки на базе объективной информации, управлять эффективностью бизнеса. Например, сервис «Платформа Аренда» позволяет арендаторам в торговых центрах и на рынках экономить на арендной плате. ТЦ, в свою очередь, получают инструмент контроля бизнеса в онлайн-режиме и развития маркетинговых активностей. Эти и другие решения доступны предпринимателям в личном кабинете «Платформы ОФД»

- Результаты прошедших трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД подтверждают, «Платформа ОФД» - признанный лидер рынка операторов фискальных данных. Сегодня это IT-компания, создающая продукты на базе агрегированной обезличенной информации кассовых чеков, развивающая удобные сервисы по работе с отчетностью. Решения ОФД полностью соответствуют требованиям законодательства. Мы видим возрастающий интерес предпринимателей к инструментам «Платформы ОФД» и будем развивать это направление, - рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.

- Накопленная за три года экспертиза позволяет нам внедрять полезные решения, основанные на потребностях клиентов. В планах компании выпуск новых интересных продуктов в личном кабинете клиента. Чтобы начать ими пользоваться, нужно зарегистрироваться в «Платформе ОФД». Стать нашим клиентом можно и в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» sberbank.ru/ofd , - сообщил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

Напомним, что IT-компания «Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных данных от CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ретейла». Одной из первых получила статус ОФД. С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота), оператором сдачи электронной отчетности. Обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу — в соответствии с новым порядком применения ККТ. Имеет официальное разрешение на обработку фискальных данных, лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора. Технические возможности инфраструктуры «Платформа ОФД» позволяют обрабатывать нескольких десятков миллионов чеков в сутки. К компании подключено более 880 тыс. кассовых аппаратов по всей стране. Стратегические партнеры и основатели «Платформы ОФД» — Сбербанк, АТОЛ, ЭВОТОР. Официальный сайт — www.platformaofd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU