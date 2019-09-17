В Тамбове в тройном ДТП пострадала 61-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-17T11:30:05+03:00

В аварии "встретились" три легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Тамбове 29-летний водитель автомобиля «LADA Priora» врезался в ехавший впереди «ВАЗ 21103». От столкновения «десятка» по инерции проехала вперед и врезалась в «Kia Sportage».

- В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21103», женщина 1958 года рождения, с полученными телесными повреждениями доставлена в ТОГБУЗ ГКБ имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU