В Тамбове в тройном ДТП пострадала 61-летняя женщина
Пожилую пассажирку госпитализировали
В аварии "встретились" три легковушкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 29-летний водитель автомобиля «LADA Priora» врезался в ехавший впереди «ВАЗ 21103». От столкновения «десятка» по инерции проехала вперед и врезалась в «Kia Sportage».
- В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21103», женщина 1958 года рождения, с полученными телесными повреждениями доставлена в ТОГБУЗ ГКБ имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU