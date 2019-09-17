В Тамбове при пожаре погибла 79-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-17T11:02:37+03:00

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17 сентября около 7 часов утра в Тамбове произошел пожар в одной из девятиэтажек, расположенной на улице Студенецкая Набережная. По данным ГУ МЧС России, возгорание началось в однокомнатной квартире на пятом этаже. При тушении пожара спасатели обнаружили хозяйку квартиры – 79-летнюю женщину, которой требовалась медицинская помощь. На место ЧП вызвали медиков, но помочь пожилой женщине не смогли, она скончалась в автомобиле «скорой».

- В настоящее время на месте трагедии работают следователи СО по Октябрьскому району города Тамбова, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Предварительно, причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU