В Тамбове при пожаре погибла 79-летняя женщина
17 сентября около 7 часов утра в Тамбове произошел пожар в одной из девятиэтажек, расположенной на улице Студенецкая Набережная. По данным ГУ МЧС России, возгорание началось в однокомнатной квартире на пятом этаже. При тушении пожара спасатели обнаружили хозяйку квартиры – 79-летнюю женщину, которой требовалась медицинская помощь. На место ЧП вызвали медиков, но помочь пожилой женщине не смогли, она скончалась в автомобиле «скорой».
- В настоящее время на месте трагедии работают следователи СО по Октябрьскому району города Тамбова, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Предварительно, причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU