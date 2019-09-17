В Тамбовской области в пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-17T10:02:17+03:00

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В селе Заворонежское Мичуринского района изнутри по всей площади выгорел кирпичный дом. Кроме того, полностью сгорел расположенный на участке сарай, обгорели стена и крыша соседнего дома.

В пожаре пострадал 40-летний мужчина, с ожогами дыхательных путей его доставили в Мичуринскую районную больницу.

- На месте работали 3 отделения от пожарно-спасательной части № 7 города Мичуринска, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU