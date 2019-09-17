В Тамбовской области в пожаре пострадал мужчина
Огонь повредил 2 дома и уничтожил сарай
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В селе Заворонежское Мичуринского района изнутри по всей площади выгорел кирпичный дом. Кроме того, полностью сгорел расположенный на участке сарай, обгорели стена и крыша соседнего дома.
В пожаре пострадал 40-летний мужчина, с ожогами дыхательных путей его доставили в Мичуринскую районную больницу.
- На месте работали 3 отделения от пожарно-спасательной части № 7 города Мичуринска, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU