Тамбовские врачи осваивают высокоэффективные методики лечения онкологии

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-17T09:00:22+03:00

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В Тамбовской областной клинической больнице пройдет межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная диагностике и лечению опухолей верхних дыхательных путей, легких и средостения. В ней примут участие ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

Они познакомят тамбовских врачей-онкологов, хирургов, рентгенологов, эндоскопистов с новейшими достижениями медицины, проведут мастер-классы, обучат новым высокоэффективным операциям.

- Конференция намечена на 20 сентября. Она проводится в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и будет способствовать дальнейшему совершенствованию онкологической помощи населению Тамбовской области, - поясняют в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU