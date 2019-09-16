В администрации Тамбова остаются Дмитрий Самородин и Антонина Колодина

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-16T18:00:39+03:00

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16 сентября, сразу после официального вступления в должность главы города Тамбова, Наталией Макаревич были сделаны первые кадровые назначения. Должность первого заместителя главы администрации города Тамбова занял Дмитрий Самородин (ее же он занимал и при прежнем градоначальнике). Также сохранила свой пост заместитель главы администрации города, начальник управления общественных связей Антонина Колодина. Наталия Макаревич отметила, что в будущем стоит ждать новых кадровых решений.

Также 16 сентября мэр встретилась с руководителями структурных подразделений администрации города.

- Собрала вас, чтобы обрисовать наши дальнейшие действия. Во-первых, каждый руководитель должен представить мне видение своей работы до конца года – это основные показатели, которые нужно достичь, основные проблемы и предложения по их решению. Второе, ваши планы на 2020 год, и третье, перспектива до 2024 года. Жду от вас конкретные предложения. Совместно мы будем решать, какими силами и в какие сроки достигать нужных показателей, - цитирует Наталию Макаревич сайт регионального отделения «ЕР».

Глава города Тамбова также анонсировала встречи с префектами и жителями префектур, которые готовы обрисовать проблемы и поставить задачи своих территорий. Они начнутся уже 17 сентября.

- Провожу встречи параллельно, - объяснила Наталия Макаревич. - Хочу сопоставить, что знают руководители структурных подразделений администрации, и какие фактические проблемы есть на местах. Уважаемые префекты, сегодня я ваш помощник. Сейчас мы формируем бюджет города на следующий год, и с учётом ваших предложений мы должны сделать это максимально эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU