2019-09-16T17:40:53+03:00
Происшествия

В Тамбовской области воришка обесточил целое предприятие

Мужчина похитил 46 метров медного кабеля
Марина Поповцева
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Рассказовским полицейским поступило сообщение о краже. В деревне 2-я Пятилетка у 54-летнего владельца пилорамы пропало 46 м медного кабеля, от которого было запитано предприятие. Ущерб составил около 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже может иметь отношение 30-летний местный житель. Он признался, что пробрался на неохраняемую территорию пилорамы и унес кабель, благо тот не был под напряжением. Мужчина обжог оплетку кабеля, а медную проволоку сдал в пункт приема цветного металла.

- Также выяснилось, что задержанный злоупотребляет спиртным и, чтобы «заработать» на спиртное, уже не раз совершал схожие кражи. Теперь мужчине придется возместить потерпевшему предпринимателю причиненный материальный ущерб из своего кармана, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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