Воронежский водитель попытался откупиться от тамбовских полицейских

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-16T17:21:02+03:00

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В Моршанске полицейские задержали водителя, который перевозил груз без документов. Пытаясь избежать административной ответственности за это нарушение, мужчина попытался дать взятку инспектору ГИБДД.

Сотрудник ГИБДД объяснил водителю, оказавшемуся 36-летним жителем Воронежской области, что за дачу взятки должностному лицу при исполнении ему может грозить уголовная ответственность. Тот, однако, проигнорировал предупреждение.

Полицейский пресек незаконные действия мужчины, его задержали, а купюры изъяты в качестве вещественного доказательства.

- По данному факту проводится проверка, мужчине грозит уголовная ответственность, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU