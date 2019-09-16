2019-09-16T17:03:08+03:00
Общество

В Тамбове загорелся Дом быта «Русь»

В городе прошли масштабные учения
Марина Поповцева
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Условный пожар начался на 6 этаже дома быта «Русь» в Тамбове. Он сопровождался задымлением. Персонал начал эвакуацию работников и посетителей. Здание дома быта имеет непростую планировку и претерпело большое количество реконструкций, поэтому к эвакуации отнеслись особенно внимательно.

Наконец, арендаторы и собственники помещений отчитались об эвакуации. Однако «спаслись» не все. По легенде троих условно пострадавших с 5 и 7 этажей предстояло спасти сотрудникам МЧС. Двоим удалось покинуть помещения при помощи самоспасателей. Одного условно пострадавшего сняли с 5 этажа здания при помощи подъемника.

- Подразделения МЧС России отработали реагирование по повышенному рангу пожара, работу в задымленной среде, эвакуацию и спасение людей, тушение пожара на последних этажах здания повышенной этажности. Действиям спасателей и персонала дома быта "Русь" по итогам учений была дана высокая оценка, - сообщают ГУ МЧС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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