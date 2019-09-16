Алиментщика приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-16T16:31:35+03:00

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Житель Мордовского района задолжал по алиментам более 130 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании с него алиментов находилось в Мордовском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области.

Никаких попыток выплатить ребенку долг мужчина не предпринимал, хотя судебный пристав разъяснил ему, каковы могут быть последствия неуплаты задолженности. В итоге в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело.

- Мировой судья назначил гражданину наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU