Житель Тамбовской области угрожал знакомой убийством
Против мужчины возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В полицию поселка Дмитриевка обратилась 37-летняя женщина. В ее доме гостил 30-летний знакомый. Выпив, мужчина начал ссору, демонстрировал нож и угрожал хозяйке дома убийством.
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Кухонный нож был изъят и отправлен на экспертизу.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU