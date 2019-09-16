2019-09-16T16:00:11+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области угрожал знакомой убийством

Против мужчины возбуждено уголовное дело
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию поселка Дмитриевка обратилась 37-летняя женщина. В ее доме гостил 30-летний знакомый. Выпив, мужчина начал ссору, демонстрировал нож и угрожал хозяйке дома убийством.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Кухонный нож был изъят и отправлен на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Тамбова остаются Дмитрий Самородин и Антонина Колодина
В Тамбовской области воришка обесточил целое предприятие
Воронежский водитель попытался откупиться от тамбовских полицейских
В Тамбове загорелся Дом быта «Русь»
Алиментщика приговорили к исправительным работам
В Тамбовской области продавали просроченные сосиски
Тамбовские студенты вышли на парад
Житель Тамбовской области украл 130 тысяч со счета покойного
Мэром Тамбова стала Наталия Макаревич
В Тамбовской области в аварии пострадали девочки 5-ти и 7 лет
Тамбовчанин устроил аварию на угнанной машине
В Тамбовской области пешеход погиб под колесами «Волги»
В Тамбове планируется отключение света
В Тамбовской области под машину попали двое детей
Тамбовские музыкальные школы приобретают новое оборудование и инструменты
МегаФон показал рекорд в 5G
Имя мэра Тамбова станет известно 16 сентября
На Тамбовщине появятся пять бережливых поликлиник
В Мичуринске открылся центр здоровья
Тамбовчанка заняла у приятельницы 30 тысяч и «пропала»
Тамбовчан приглашают на выставку, посвященную Державину