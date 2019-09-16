Житель Тамбовской области угрожал знакомой убийством

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-16T16:00:11+03:00

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В полицию поселка Дмитриевка обратилась 37-летняя женщина. В ее доме гостил 30-летний знакомый. Выпив, мужчина начал ссору, демонстрировал нож и угрожал хозяйке дома убийством.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Кухонный нож был изъят и отправлен на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU