В Тамбовской области продавали просроченные сосиски

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-16T15:31:53+03:00

Продавца могут привлечь к административной ответственности

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Прокуратура Староюрьевского района проверила соблюдение прав потребителей и выявила в одном из магазинов факт реализации просроченных сосисок. По закону просроченный товар должен немедленно изыматься из оборота.

- За нарушение требований технических регламентов прокуратура возбудила в отношении виновного лица дело об административном правонарушении, - рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU