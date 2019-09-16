В Тамбовской области продавали просроченные сосиски
Продавца могут привлечь к административной ответственности
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Прокуратура Староюрьевского района проверила соблюдение прав потребителей и выявила в одном из магазинов факт реализации просроченных сосисок. По закону просроченный товар должен немедленно изыматься из оборота.
- За нарушение требований технических регламентов прокуратура возбудила в отношении виновного лица дело об административном правонарушении, - рассказали в областной прокуратуре.
Сейчас дело направлено для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU