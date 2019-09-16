Мэром Тамбова стала Наталия Макаревич

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-16T16:54:50+03:00

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16 сентября в Тамбовской городской Думе состоялось внеочередное заседание, на котором депутаты выбрали нового мэра Тамбова и освободили исполняющего полномочия главы города Дмитрия Самородина от этих обязанностей.

Большинство депутатов поддержали кандидатуру Наталии МакаревичФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Согласно результатам голосования, эту должность заняла теперь уже бывший руководитель областного управления по развитию промышленности и торговли Наталия Макаревич. За нее отдали 29 голосов. Ее соперница – 23-летняя Дарья Завражина получила в свою поддержку лишь один голос.

На пост мэра Тамбова претендовали две женщиныФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вторая часть заседания, а точнее торжественная церемония вступления Наталии Макаревич в должность, прошла в усадьбе Асеева на улице Набережной.

Церемония инаугурации прошла в усадьбе АсееваФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поздравить нового мэра областного центра пришли известные горожане, сотрудники областной и городской администрации, глава тамбовской области Александр Никитин, в зале находилась семья градоначальника: поддержать Наталию Макаревич в этот день пришли ее мама и дочь.

По словам Александра Никитина, новому градоначальнику предстоит много работыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

После принесения торжественной присяги и вручения нагрудного должностного знака главы города Тамбова, мэр рассказала, что сразу же приступает к работе на новом посту.

- Я сегодня проведу совещание в администрации города, на котором будут присутствовать руководители структурных подразделений, приглашенные префекты, подведомственные организации, поставлю задачу аккумулировать все невыполненные на сегодня показатели, озвучить все проблемные вопросы, которые необходимо решить до конца года. Предстоит сориентироваться в стратегии развития города, понять, что каждое структурное подразделение, каждый руководитель, должен сделать, что он хочет сделать и может ли он это сделать. Для меня важны результаты! - говорит Наталия Макаревич.

Также в ближайшее время новый мэр намерена совершить объезд города и напрямую пообщаться с жителями. Не исключает Наталия Владимировна и кадровых изменений с структуре городской мэрии. Градоначальница сказала, что адекватное и взвешенное решение будет принято после знакомства с каждым руководителем.

Среди проблем, которые намерена решить глава города: ситуация с инженерной инфраструктурой, качество транспортных услуг. Продолжится работа по улучшению качества городских автомобильных дорог. Кроме того, мэр намерена ликвидировать вторую смена в школах, по ее мнению, такая ситуация является неправильной, и вопрос необходимо решать, в том числе, привлекая средства федерального бюджета. Планированию городского Наталия Макаревич намерена уделить особое внимание.

- Мы будем работать с доходной частью городского бюджета, для того, чтобы эффективно расходовать средства, будем следить за тем, куда они направляются, - сказала Наталия Владимировна.

Дмитрий Самородин больше не является и.о. мэраФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Программа Наталии Макаревич.

Программа Дарьи Завражиной.

Инаугурация Наталии Макаревич.Наталия Макаревич вступает в должность главы города

ИСТОЧНИК KP.RU