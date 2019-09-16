2019-09-16T14:29:59+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области украл 130 тысяч со счета покойного

Злоумышленник воспользовался чужим телефоном, чтобы перевести деньги на свою карту
Марина Поповцева
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Прокуратура Котовска поддержала гособвинение по уголовному делу ранее судимого 33-летнего жителя Котовска. Мужчину обвиняют в краже денег с банковского счета, принадлежавшего покойному.

Суд установил, что обвиняемый в составе похоронной бригады прибыл в квартиру умершего жителя Котовска. Там он приметил на журнальном столе мобильный телефон и похитил его. Позже мужчина обнаружил, что к абонентскому номеру хозяина телефона подключена банковская услуга «Мобильный банк». С ее помощью злоумышленник перевел на свою карту с банковского счета покойного более 136 тысяч рублей.

- Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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