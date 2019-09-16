В Тамбовской области в аварии пострадали девочки 5-ти и 7 лет

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-16T13:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На 540-м километре трассы Тамбов-Волгоград в Ржаксинском районе 37-летний водитель автомобиля «Renault Logan» не справился с управлением и врезался в ограждение отбойника. После этого «Рено» протаранил ехавший по встречке «Hyundai Accent». 64-летняя пассажирка «Хендая» получила травмы, помощь ей оказали на месте.

- Также пострадали две несовершеннолетние пассажирки автомобиля «Renault Logan», 5-летняя и 7-летняя девочки, которые получили телесные повреждения и были доставлены в Детскую областную больницу города Тамбова, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU