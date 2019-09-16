2019-09-16T13:04:33+03:00
Происшествия

Тамбовчанин устроил аварию на угнанной машине

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В Тамбове в полицию поступила информация об угоне автомобиля. Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель поселка Строитель.

Как выяснилось, злоумышленник работал на одной из автомоек Тамбова, где и присмотрел чужую «Приору», на которой решил прокатиться. Автомобиль удалось найти в проезде Энергетиков. Он был поврежден в аварии.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы. Кроме того, угонщику придется возместить ущерб, который он причинил машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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