В Тамбовской области под машину попали двое детей
Под Тамбовом, на 14-м километре трассы «Тамбов-Пенза» 69-летний водитель автомобиля «Lada Granta» сбил 10-летнего мальчика, который дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На скорой юного пешехода доставили с травмами в Детскую областную больницу Тамбова.
Еще один подобный случая зафиксирован в селе Борщевом Мичуринского района. 22-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU