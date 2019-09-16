2019-09-16T11:36:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области под машину попали двое детей

Оба мальчика получили травмы и попали в больницу
Марина Поповцева
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В ДТП пострадали пешеходы 10 и 13 летВ ДТП пострадали пешеходы 10 и 13 летФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Под Тамбовом, на 14-м километре трассы «Тамбов-Пенза» 69-летний водитель автомобиля «Lada Granta» сбил 10-летнего мальчика, который дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На скорой юного пешехода доставили с травмами в Детскую областную больницу Тамбова.

Еще один подобный случая зафиксирован в селе Борщевом Мичуринского района. 22-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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