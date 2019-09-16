МегаФон показал рекорд в 5G

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-16T10:03:40+03:00

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«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. «Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», - отмечает Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», - соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe.

5G открывает возможности для запуска сервисов, которые не могли бы работать в сетях 4G. Уже есть примеры успешного применения технологии. К примеру, в августе МегаФон показал первый пример «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити». Сервер обрабатывал 3D-графику, а изображение передавалось на обычный ноутбук. В итоге игроки могли работать с такой же скоростью, что и на специально подготовленном игровом ПК.

ИСТОЧНИК KP.RU