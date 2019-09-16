2019-09-16T10:03:40+03:00
Общество

МегаФон показал рекорд в 5G

5G МегаФона показал рекордные скорости – 2,46 Гбит/с – во время тест-драйва на современных смартфонах
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. «Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», - отмечает Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», - соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe.

5G открывает возможности для запуска сервисов, которые не могли бы работать в сетях 4G. Уже есть примеры успешного применения технологии. К примеру, в августе МегаФон показал первый пример «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити». Сервер обрабатывал 3D-графику, а изображение передавалось на обычный ноутбук. В итоге игроки могли работать с такой же скоростью, что и на специально подготовленном игровом ПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Тамбова остаются Дмитрий Самородин и Антонина Колодина
В Тамбовской области воришка обесточил целое предприятие
Воронежский водитель попытался откупиться от тамбовских полицейских
В Тамбове загорелся Дом быта «Русь»
Алиментщика приговорили к исправительным работам
Житель Тамбовской области угрожал знакомой убийством
В Тамбовской области продавали просроченные сосиски
Тамбовские студенты вышли на парад
Житель Тамбовской области украл 130 тысяч со счета покойного
Мэром Тамбова стала Наталия Макаревич
В Тамбовской области в аварии пострадали девочки 5-ти и 7 лет
Тамбовчанин устроил аварию на угнанной машине
В Тамбовской области пешеход погиб под колесами «Волги»
В Тамбове планируется отключение света
В Тамбовской области под машину попали двое детей
Тамбовские музыкальные школы приобретают новое оборудование и инструменты
Имя мэра Тамбова станет известно 16 сентября
На Тамбовщине появятся пять бережливых поликлиник
В Мичуринске открылся центр здоровья
Тамбовчанка заняла у приятельницы 30 тысяч и «пропала»
Тамбовчан приглашают на выставку, посвященную Державину