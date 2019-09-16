2019-09-16T11:06:09+03:00
Звезды

Тамбовские музыкальные школы приобретают новое оборудование и инструменты

В рамках проекта «Культурная среда» школы получили финансирование
Марина Поповцева
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Детская музыкальная школа № 2 имени В.К. Мержанова в рамках проекта «Культурная среда» получила почти 5 млн рублей. Эти средства направлены на поставку оборудования, инструментов, учебной и методической литературы.

К 1 сентября 2019 года приобретены учебники и нотные сборники, книги и мебель в библиотеку. Концертный зал планируется оснастить современным звуковым и световым оборудованием.

- На средства проекта школа приобрела балалайки и домры современного мастера русского народного музыкального инструмента В.В. Гребенникова, скрипки и виолончели известной Санкт-Петербургской фирмы «Горонок». На сумму 2 450 000 рублей закуплено 29 баянов и аккордеонов российской фабрики «Тульская гармонь», - рассказали в администрации города Тамбова.

Для оркестра русских народных инструментов куплены литавра и ксилофон, для оркестра духовых инструментов - тенор, флейта и кларнет.

Детская школа искусств №3 получила финансовую поддержку в сумме более 6 млн рублей. Для учеников инструментальных отделений купили кларнет, саксофон, аккордеоны, балалайки, домры и гитары, скрипки.

Для ансамбля русских народных инструментов «Серпантин» под руководством заслуженного артиста РФ Роман Бажилина приобретен концертный ксилофон и звончатые гусли, а также барабанная установка, что позволит значительно расширить репертуар коллектива. Кроме того, также для фортепианного отделения школы приобретен рояль фирмы «Михаил Глинка», выполненный по проекту чешской фабрики W. Hoffman.

ИСТОЧНИК KP.RU

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