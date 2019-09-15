Имя мэра Тамбова станет известно 16 сентября

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-15T12:59:34+03:00

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В понедельник, 16 сентября, станет известно, кто займет пост главы областного центра. Напомним, по итогам прошедшего конкурса лидерами стали руководитель регионального управления по развитию промышленности Наталия Макаревич и 23-летняя представительница «Молодой гвардии» Дарья Завражина. Как сообщили в Тамбовской городской Думе, 16 сентября состоится 61-е внеочередное заседание, на котором из этих двух кандидатур выберут мэра.

- Заседание будет состоять из двух частей и уже в 11 часов продолжится в белой гостиной «Историко-культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых», где состоится торжественная церемония вступления в должность, - рассказали в гордуме. - Новый глава города принесет присягу, нагрудный Должностной знак главы города Тамбова Тамбовской области вручит председатель Тамбовской городской Думы Тамбовской области Виктор Путинцев.

В связи с проведением инаугурации, 16 сентября в районе усадьбы Асеевых будут действовать ограничения для автомобилистов. В этот день с 7 часов 30 минут и до окончания мероприятия будут запрещены остановка и движение машин по улице Набережная, на участке от ул. Тельмана до ул. Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU