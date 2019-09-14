2019-09-14T13:49:17+03:00
Общество

На Тамбовщине появятся пять бережливых поликлиник

Пациентам станет проще и быстрее попасть на прием к врачу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К 2024 году бережливых поликлиник будет 37К 2024 году бережливых поликлиник будет 37Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Принципы бережливого производства в учреждениях здравоохранения Тамбовской области реализуются с 2016 года, когда в поликлиниках областного центра запустили проект «Новая регистратура». Регистраторы обучились навыкам бесконфликтной коммуникации с посетителями, лечебные учреждения внедрили электронную очередь, улучшив сервис, что позволило создать благоприятную атмосферу обслуживания пациентов.

На следующем этапе в 2017 году стали создавать в Тамбовской области «бережливые поликлиники». Усовершенствовалась логистика, менеджмент и повысилось качество предоставления медицинских услуг. В реализации пилотного проекта приняли участие детская поликлиника №1 больница имени Архиепископа Луки, детская поликлиника имени Валерия Коваля, детская поликлиника четвертой городской клинической больницы Тамбова, консультативная поликлиника областной детской клинической больницы. Первые результаты уже показали эффективность – в поликлиниках исчезли очереди, была оптимизирована работа диагностических подразделений и лабораторий, организованы потоки пациентов, оптимизирован порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации, сократилось время ожидания приема врача.

До конца 2019 года в проекте «Бережливая поликлиника» будут задействованы уже 9 лечебных учреждений, а к 2024 году – 37 медицинских организаций. В этом году в проект включились Уваровская, Кирсановская, Сосновская, Тамбовская ЦРБ и ГКБ Котовска. В этих лечебных учреждениях проводятся ремонтно-строительные работы, закупается необходимая мебель и оборудование.

- «Бережливые технологии» в лечебных учреждениях призваны повысить качество и доступность медицинской помощи, обеспечить комфортные условия для посетителей поликлиник, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Первый опыт реализации проекта показал его востребованность. Для пациентов созданы комфортные условия, медперсонал стал более доброжелательным и стало проще попасть на прием к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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