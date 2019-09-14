В Мичуринске открылся центр здоровья

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-14T13:44:04+03:00

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14 сентября, в рамках XIV Всероссийской выставки «День садовода», в Мичуринске открыли центр здоровья и спорта. В мероприятии приняли участие глава города Мичуринска Максим Харников и директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасной пищи, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк.

На базе центра будут организованы два отделения: консультационно-диагностический центр «Здоровье и спортивное питание» и непосредственно бассейн. Консультационно-диагностический центр – это современная функциональная лаборатория, работа которой будет направлена на раннее выявление метаболических заболеваний, а также факторов риска, профилактику нарушений обмена веществ, популяризацию системы правильного питания и здорового образа жизни.

- Жители и гости Мичуринска смогут получить здесь консультацию квалифицированного диетолога, а также пройти на современном оборудовании ряд обследований (денситометрия костей, биоимпедансометрия) и сделать диагностику обменных процессов, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - На основе высокоточных данных возможна разработка индивидуального рациона питания.

Первым посетителем нового центра стал глава города Мичуринска Максим Харников. Ему измерили рост, вес, основные физические параметры. Для первых гостей центра специалисты провели экскурсию, рассказав о его возможностях и оборудовании, которое здесь установлено. Одним из партнеров мичуринского центра здоровья станет Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасной пищи. Между учреждениями планируется сотрудничество по региональной программе «Здоровое сердце Тамбовщины», а также в области поисковых и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям медицины, нутрициологии, пищевой технологии и биотехнологии. В бассейне, по-прежнему, можно будет обучиться плаванию, записаться в секцию синхронного плавания, аквааэробики или в группу здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU