Тамбовчанка заняла у приятельницы 30 тысяч и «пропала»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-14T12:40:09+03:00

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12 сентября в УМВД по городу Тамбову обратилась 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что знакомая заняла у нее в долг 30 000 рублей, но в назначенный срок средства возвращены не были, на звонки приятельница не отвечала. Женщина пошла за помощью в полицию.

- Сотрудники полиции нашли и задержали 34-летнюю знакомую потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Она признала свою вину и рассказала, что успела потратить всю полученную преступным путем сумму на себя. Теперь тамбовчанке придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана.

Установлено, что ранее у задержанной уже были проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU