2019-09-14T12:40:49+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на выставку, посвященную Державину

Экспозиция открылась в усадьбе Асеева
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожане могут познакомиться со своей историейГорожане могут познакомиться со своей историей
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В «Историко-культурном Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» начала работу выставка «А если что и остается...», которая посвящена тамбовскому периоду (1786-1788) жизни известного государственного деятеля и поэта Г.Р. Державина в документах, книгах и предметах быта. - Основу выставки составляют экспонаты из частной коллекции Сергея Денисова, - рассказали в музейном комплексе.

- В основном это предметы быта второй половины XVIII– начала XIX веков, в частности, мебель, книги, посуда. Также для иллюстрации времени пребывания Г.Р. Державина в Тамбове использованы материалы Российского государственного исторического архива (РГИА, Санкт-Петербург), Государственного архива Тамбовской области (ГАТО) и Тамбовского областного краеведческого музея. Несомненный интерес тамбовчанам и гостям региона вызовут документы фонда Техническо-строительного комитета МВД РГИА - малоизвестные «державинский» план Тамбова и план одной из самых значительных построек в городе того времени - острога.

Живым свидетельством службы в Тамбове Г.Р. Державина являются материалы, ранящиеся в фондах Государственного архива Тамбовской области, в частности черновик распоряжения моршанским городничему и исправнику, рапорты, донесения и др. Ценные материалы предоставлены Тамбовским областным краеведческим музеем: информация о предметах, выставленных на продажу Г.Р. Державиным, покидавшим Тамбов, и иллюстрированный каталог гравюр, принадлежавших ему в тамбовский период.

В экспозиции представлены вещи, принадлежавшие губернатору

В экспозиции представлены вещи, принадлежавшие губернатору

ИСТОЧНИК KP.RU

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