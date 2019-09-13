В Тамбовской области ищут мужчину

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-13T18:00:36+03:00

Местоположение мужчины до сих пор не известно Фото: СУ СК России по Тамбовской области

60-летний житель Мичуринска вышел из своей квартиры и не вернулся

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Следственный отдел Мичуринска СУ СК РФ по Тамбовской области проводит проверку по факту безвестного исчезновения 60-летнего Андрея Глебовича Кузовкова.

25 августа мужчина вышел из своей квартиры в Мичуринске. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, глаза темные.

Был одет: бордовая футболка, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные ботинки на липучках.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Кузовкова и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (47545) 5-10-96, 5-66-86 (г. Мичуринск), 8 905-122-62-87, - говорят в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU