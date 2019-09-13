39-летний тамбовчанин надругался над девушкой-подростком

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-13T17:31:55+03:00

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки.

По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, заметил девушку на берегу реки. Мужчина догнал подростка и насильно затащил в кусты, где и надругался над ней. Прохожий услышал крики девушки и вызвал полицию. Полицейские задержали злоумышленника.

- В ходе следствия собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU